Kahramanmaraş merkezli birçok ilde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye tüm Türkiye’den yardım yağarken, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 11 yaşındaki Kübra Ovalı’nın harçlıklarıyla biriktirdiği para dolu kumbarası bağışı ise herkesi duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli birçok ilde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye tüm Türkiye’den yardım yağarken, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde 11 yaşındaki Kübra Ovalı’nın harçlıklarıyla biriktirdiği para dolu kumbarası bağışı ise herkesi duygulandırdı.

Türkiye geneli başlatılan yardım kampanyalarına duyarsız kalmayan Seyitgazili vatandaşlar kısa sürede topladıkları paketleri depremzedelere ulaştırdı. Depreme duyarsız kalmayarak Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortakulu’nda başlatılan deprem kampanyasına destek veren okulun öğrencisinin bağışı herkesi duygulandırdı. 11 yaşındaki Kübra Ovalı, harçlıklarıyla biriktirdiği para dolu kumbarayla destek verdi.

Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Yusuf Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ’’Bu ne biliyor musunuz?, Z kuşağı diye etiketlenen bir neslin, deprem bölgesindeki kardeşlerine yardım için çabalayan iman, vicdan ve merhametle yoğrulmuş özü’’ dedi. Toplanacak yardımın depremzedelere ulaştırmak üzere yetkililere teslim edileceği bilgisi verildi.