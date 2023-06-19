Mersin Mezitli Belediyesinin bu yıl 11’incisini düzenlediği Uluslararası Soli Güneş Festivali’nin tanıtımı amacıyla kortej gerçekleştirildi.

Geleneksel hale gelen korteje birçok dernek ve topluluk üyeleri ile çok sayıda vatandaş bisiklet ve klasik araçları ile katıldı. Mezitli Belediyesi önünden başlayarak Mersin’in caddelerini turlayan festival korteji, renkli görüntülere sahne olurken, Türk Bayrağı ve üzerinde 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali logosunun bulunduğu bayraklar ve rengarenk balonlar katılımcılar tarafından Mersin caddelerinde dalgalandırıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte korteje katılan klasik bir araca binerek, Mersin halkını selamladı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Yenişehir’de bulunan bir alışveriş merkezine ulaşan kortejde bulunan dans ekibi de zumba gösterisi gerçekleştirdi. Alışveriş merkezinde bulunanlar gösteriye ve festival kortejine yoğun ilgi gösterdi. Tarhan, gösterileri ilgiyle izleyen vatandaşları Soli Güneş Festivaline davet etti.

23, 24, 25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek ve 3 gün sürecek festivalin tanıtımının yapıldığı ve yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden kortej vatandaşların yoğun alkış ve sevgi gösterileri arasında festival alanına ulaştı. Coşku festival alanında da devam etti. Çeşitli ikramların yapıldığı alanda, danslar yapıldı, halaylar çekildi.

Burada konuşan Başkan Tarhan, katılım gösteren herkese teşekkür ederek, "Siz değerli dostlarımızın desteği ile festivalimiz büyümeye devam ediyor. 11. Soli Güneş Festivalimiz, 23 Haziran Cuma günü etkinliklerle başlayacak. Haluk Levent, Simge ve Motive konserleri Mersinlilerle buluşacak. Her yıl olduğu gibi coşkumuza destek verdiğiniz için teşekkür ederim” dedi.