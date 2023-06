Mersin Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali rap müziğin sevilen ismi Motive konseri ile başladı.

Her yıl on binlerce insanı buluşturan Uluslararası Soli Güneş Festivalinin gündüz bölümünde Soli Arena konser alanında etkinlik dans gösterileri, müzik ve spor etkinliklerinin yapıldı. Mersin tatlarının ve el ürünü yiyecek, hediyeliklerin yer aldığı festivalde çeşitli spor ve sanat toplulukları gösterilerini sergileme imkanı buldu. Festivalin akşam bölümünde ise, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği rap şarkıcısı ve söz yazarı Motive konser verdi. Çeşitli ışık ve ses gösterilerinin altında sevilen parçalarını seslendiren Motive’ye alanı dolduran on binlerce hayranı hep bir ağızdan eşlik etti.

Motive’ye sahnede çiçek veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, görev yaptığı süre boyunca her zaman gençlerin taleplerine önem verdiklerini söyledi. Tarhan, Motive’yi yapılan anketlerde en fazla oyu alması nedeniyle getirdiklerinin altını çizdi.