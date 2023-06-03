Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması etkinliğinin 11’incisi gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şairler ve Eskişehirli şiir severler katıldı. 11. Uluslararası Şiir Buluşması’nın bu yılki Onur Konuğu Alova, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamazken görüntülü bir mesaj gönderdi. Törende ilk konuşmayı Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Direktörü Haydar Ergülen yaparken, “Bu karanlıktan, bu cehennemden kurtulmak için şiir yardımcımız olsun” dedi.

“Yeni dostluklara köprü oluştursun”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Geçtiğimiz yıllarda bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde zorunlu bir ara vermenin dışında sizlerle buluşmayı sürdürdük. Şiir Buluşmamız bu yıl 15’inci kez yapacağımız Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumumuz ve bu yıl 12’ncisini yapacağımız Sanat Çalıştayı ile 3 ana etkinliğimizden biridir. 12. Sanat Çalıştayı da bu ayın 12’sinde yapılacak. Bu yıl ülkemizden ve kentimizden şairlerle odak ülke Portekiz’in dışında Fransa, Romanya, İtalya, Sırbistan’dan şairlerimizi Tepebaşı’nda konuk edeceğiz. Küresel ve yerel pek çok sorunu günlük yaşama taşıdığı zorlu bir süreci adımladığımız şu günlerde kültür ve sanatın iyileştirici dokunuşlarına ihtiyacımız var. Şiir Buluşması için hazırladığımız kitapta buluşmamızın bir anısı olarak geleceğe taşınıyor. Yurt dışından ve ülkemizden şiir emekçilerini bir araya getiren bu buluşmanın bu yılki onur konuğu şair ve çevirmen Erdal Alova’dır. Etkinliğimize katılamadı. 2002 yılında büyük Şairimiz Nazım Hikmet’in 100’üncü doğum günü anısına düzenlediğimiz Nazım Hikmet Şiir Ödülü’nü sevgili Alova’nın Dizeler adlı kitabına vermiş ve o günlerde tanışmıştık. Bu Şiir Buluşmamızın da önceki yıllarda olduğu gibi yeni dostluklara köprü oluşturmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Fransa, İtalya, Sırbistan, Romanya ve Şiir Buluşması’nın odak ülkesi olan Portekiz’den gelen yabancı, böyle bir organizasyon içinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek birer şiir okudu.

Programda daha sonra etkinliğe katılan şairlere katılım ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Açılış töreni, Max Greze müzik konseri ile Eskişehir Polifonik Koro konseri ile sona erdi.

Özdilek Sanat Merkezi’nde, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan Aşık Veysel Kolaj Sergisi de beğeniye sunuldu. Öte yandan Eskişehir’in yerel sahafları da etkinlik süresince açacakları stantlar ile Eskişehirliler ile buluştu. Eskişehirli şiir ve kitapseverler, Don Kişot Sahaf, Monk Coffee & Books, Germinal Sahaf, Çizgi Sahaf ve Uçurtma Kitap & Kafe’ye, Özdilek Kültür Merkezi bahçesinde ulaşabilecek.