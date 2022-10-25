Muğla Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından Muğla genelinde 150, Menteşe ilçesinde de 11 ton tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Muğla Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından Muğla genelinde 150, Menteşe ilçesinde de 11 ton tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Muğla Tarım ve Orman il Müdürlüğü bahçesinde dağıtımı gerçekleştirilen 11 ton tohum üreticiler ile buluştu. Muğla Tarım ve Orman il Müdürü Barış Saylak tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Dünyanın geldiği bu ortamda gıdanın gıdaya erişimin gıda tedarikinin buğdayın, mısırın, yağlı tohumların bir Rusya-Ukrayna savaşı yaşanıyor ve ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Bizler önce stratejik ürünlere destek veriyoruz. Un, buğday, yulaf, tırtıkkale, çam balı olarak tutun da insan gıdası olarak kullanılanların vatandaşımızın Türkiye’nin ihtiyacını kendi üretimimiz ile sağladık. Bizler hem kaliteli sertifikalı tohum temin etmek, hem de dekar başına verim arttırmak için il müdürlüğümüze ayrılan bütçe ile temin ettiğimiz 150 ton sertifikalı tohumu Muğla genelinde üreticilerimiz ile buluşturuyoruz. Bugün burada 11 ton tohumu Menteşe ilçemizdeki 70 üreticimiz ile buluşturuyoruz. İnşallah hava koşullarımız da uygun olursa güzel bir ekiliş yaparız. Bereketli bir sezon olur” dedi.