Fanatik Elazığspor taraftarı olan bir öğrencinin 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısında aldığı karnede yazan not tebessüm ettirdi.

Fanatik Elazığspor taraftarı olan bir öğrencinin 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin ilk yarısında aldığı karnede yazan not tebessüm ettirdi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da öğrenciler 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini aldı. Okullarda yaşanan karne heyecanı bir kolejin 11. sınıfında öğrenim gören öğrenci için farklı duygular taşıdı. İlk dönem karnesini alan öğrenciye, sınıf rehber öğretmeni tarafından yazılan not şaşkınlığa neden oldu. "Elazığspor’a verdiğin önemi derslerine de vermelisin" yazılı notu görenlerin yüzünde tebessüm oluştu.