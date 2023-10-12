Antalya’da 11. sınıf öğrencisi Elif Eroğlu, bu yıl 20’nci yıl dönümünü kutlayan "Moskova Arkadaşlarla Buluşuyor" Uluslararası Festivali’nde dostluk için keman çalarak festivale damga vurdu.

1994 yılında genç yeteneklere destek vermek amacıyla kurulan Uluslararası Vladimir Spivakov Vakfı; vakıf bünyesindeki genç müzisyen, dansçı, yazar ve ressamlara yardım ederek onlar için konser, gösteri ve sergiler düzenliyor. Bu yıl 20’nci yıl dönümünü kutlayan "Moskova Arkadaşlarla Buluşuyor" Uluslararası Festivali bu sene pandemiden sonra "Yeniden Doğuş" sloganıyla 1 Ekim - 10 Ekim 2023 tarihleri arasında Moskova’da gerçekleşti. Festivalde yetenekli gençlere ve müzikal gelişimlerine dikkat çekildi. Bu hedefle dünyada yetenekli gençler arasında yaptığı seçmelerle yetenekli gençlere sahneye çıkma fırsatı sunuluyor.

7 yaşından beri keman eğitimi alan Elif Eroğlu, 2004 yılından beri kesintiye uğramadan devam eden Vladimir Spivakov Uluslararası Yardım Vakfı’nın XX. Uluslararası Festivali çerçevesinde son gün kemanıyla canlı yayın konuğu olarak dostluk barış için keman çaldı. Aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencisi genç yetenek Elif, festivale damgasını vurdu. Eroğlu, Piyanist Ahmet Sait Karabulut eşliğinde S. Rachmaninoff ve F. Kreisler’den çaldığı iki eserle festival gösteriminde canlı yayında keman çaldı.