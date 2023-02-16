Adana’da yaşanan depremde yıkılan 11 binanın müteahhit ve mühendisinden 5’i tutuklandı.

Adana’da yaşanan depremde yıkılan 11 binanın müteahhit ve mühendisinden 5’i tutuklandı.

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler 10 ilde etkili oldu. Adana’da yaşanan çifte depremde 11 bina yıkıldı. Yıkılan bu binalarda 418 vatandaş hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı bu ölümlerin ardından soruşturma başlattı. Görevlendirilen 3 savcı, yıkılan binaların kolonlarından örnek aldı. Daha sonra ise bu 11 binanın müteahhit ve mühendisleri tek tek belirlenip gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklandı.