Eskişehir’de yabancı plakalı bir tırın kasasında taşınan 11 milyon 650 bin adet bandrolsüz filtreli sigara kâğıdı ele geçirilirken, sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen kaçak, sahte tütün ve tütün mamullerinin ele geçirilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ankara-Eskişehir karayolu üzerinde seyir halinde olan yabancı plakalı bir tırda yapılan aramada, 11 milyon 650 bin adet bandrolsüz filtreli sigara kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü K.D. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.