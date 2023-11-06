Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 11 kütüphaneyi 2023 yılının 10 ayında 1 milyon 825 bin 194 kitapsever ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent genelinde Merkez Halk Kütüphanesi, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Mevlana Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi ve Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu olmak üzere 11 kütüphanesi ile hizmet veriyor. 2023 yılının geride kalan 10 ayında Büyükşehir’in toplamda 169 bin 402 basılı eserle hizmet veren 11 kütüphanesinden 1 milyon 825 bin 194 kişi faydalandı. Toplam 300 bin üye sayısı olan kütüphanelerden 172 bin 63 kitap ödünç alındı. Kütüphanelerde ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odaları bulunurken, üye olan herkes ücretsiz fotokopi ve diğer tüm imkânından yararlanabiliyor. Modern kütüphaneler inşa ederken teknolojik olarak bütün donanımlara yer veren Büyükşehir Belediyesi, akademik kütüphanelerde olduğu gibi katalog tarama sistemi ve kütüphane otomasyon sisteminin de kullanılmasını sağlıyor. Büyükşehir belediyesi, yaşayan kütüphaneler oluştururken kütüphanelerde kültürel faaliyetlerde de bulunuyor. Bu kapsamda, etkinlik ve konferans salonlarına kütüphanelerde mutlaka yer veren Büyükşehir Belediyesi, haftanın her günü çocuk etkinlikleri düzenliyor. Çocukların, masal, sinema, oyun, müzik, resim gibi atölyelerde keyifli saatler geçirmeleri planlanıyor. Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönünde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren büyükşehir belediyesi, şehre kazandırdığı kütüphanelere yenilerini de ekleyecek. Çalışmalarında son aşamaya gelinen 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılan 5 bin 500 metrekarelik devasa halk kütüphanesinin yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

Yine, Yeşilhisar’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi, yakın zamanda resmi açılış ile hizmet verecek.