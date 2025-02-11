Zonguldak’ta 11 kursiyerin yapmış 47 baston sergilendi.

Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 4 Kasım 11 Aralık tarihleri arasında Kültür binasında baston kursu açıldı. 11 kursiyerin yapmış olduğu 47 baston bugün güzel sanatlar galerisinde sergilendi.

Güzel sanatlar galerisinde ki baston sergisinin açılışını Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun ve Zonguldak Belediye Kültür Merkezi Müdürü Kürşad Coşgun yaptı.

Ardından protokol üyeleri yapılan bastonları inceledi. Öte yandan sergide davetlilere canlı müzik şöleni sunuldu.