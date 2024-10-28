Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Konya Kitap Günleri, 9 gün boyunca Konya'dan ve Konya dışından yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her yaştan kitapseverin buluşma noktası olan Konya Kitap Günleri’nin bu yıl da şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkı sağladığını belirterek, Konya’dan ve farklı illerinden bu kültür şölenine eşlik eden tüm kitapseverlere, yayınevlerine ve yazarlara teşekkür etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Konya Kitap Günleri bu yıl da 7’den 70’e yüzbinlerce kitapseverin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilim ve irfan şehri Konya’da bu yıl 11.’sini düzenledikleri Kitap Günleri’nin şehrin ve bölgenin kültür hayatına büyük katkı sunduğunu söyledi.

Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı, yazarlar ve okurlar arasında köprü kurmayı amaçlayan Konya Kitap Günleri’nin her yıl daha da büyüyerek ve zenginleşerek devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Her yaştan kitapseverin buluşma noktası olan Kitap Günlerimiz bu yıl da Konya’nın kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağladı. Söyleşilerden panellere, imza günlerinden çocuk etkinliklerine kadar birçok farklı programın yer aldığı Konya Kitap Günleri, geniş katılımlı ve dolu dolu programlarla tamamlandı. Ben, Konya’dan ve ülkemizin farklı illerinden bu kültür şölenine eşlik eden tüm kitapseverlere, yayınevlerine ve yazarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YÜZ BİNLERCE KİTAPSEVER “KONYA KİTAP GÜNLERİ”NDE BULUŞTU

Anadolu'nun en büyük kitap etkinliği olan Konya Kitap Günleri, 9 gün boyunca yüzlerce söyleşi, atölye çalışmaları, gösteriler, imza günleri ve sayısız etkinliğe sahne oldu. Konya Kitap Günleri’nde yüz binlerce okur, milyonlarca kitap, 250 yayınevi ve 250 yazar okurlarıyla bir araya geldi.

