Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Konya Kitap Günleri büyük coşkuyla başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yüzyıllardır kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Konya’nın sanayi, tarım, spor şehri kimliğinin yanında sanat ve kültürel yönüyle de öne çıkan Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi olduğunu vurguladı. Konya’nın kültürel hayatına büyük katkı sağlayan ve her yıl yüz binlerce kitapseveri buluşturan “Konya Kitap Günleri”nin bu yıl 11. kez kapılarını açtığını kaydeden Başkan Altay, “Kitap Günleri’ni sadece kitaplarla dolu bir etkinlik olmanın ötesinde, Konya’nın kültürel hafızasını güçlendiren ve okuma alışkanlığını yaygınlaştıran önemli bir organizasyon olarak görüyoruz. 9 gün boyunca Selçuklu Kongre Merkezi’nde bu yıl da yüzbinlerce kitaba, çok değerli yazarlara ve edebiyat dünyasının önemli isimlerine ev sahipliği yapacağız” diye konuştu.

Gazze’deki drama dikkat çekmek için "Özgürlük İçin Oku"

En büyük sorumluluklarından birisinin de özellikle gençlere ve çocuklara okumayı sevdirmek olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Bu yıl Konya Kitap Günleri’ndeki temamız Filistin’de yaşanan insanlık dramı ve soykırımdan dolayı ‘Filistin, Kudüs ve Gazze’ olacak. Mottomuz ise ‘Özgürlük için Oku.’ Başta Konya’mızdan olmak üzere bölge illerden ve Türkiye’nin dört bir yanından 7’den 70’e tüm kitapseverleri 27 Ekim’e kadar devam edecek Konya Kitap Günleri’ne davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

1 milyondan fazla kitap, yüzlerce yayınevi çok sayıda etkinlik

1 milyondan fazla kitap, 250 yazar ve 250 yayınevinin katıldığı 11. Konya Kitap Günleri’nde kitap alışverişinin yanında; yazar buluşmaları, imza günleri, söyleşiler, paneller, atölye çalışmaları ve çocuklara yönelik etkinliklerin yer alacağı dolu dolu bir program kitapseverlerle buluşacak. Kitapseverler ilk gün; Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Prof. Dr. Kemal Sayar, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Sertaç Abi, Hulki Cevizoğlu, Yunus Emre Akkor ile bir araya geldi. “Özgürlük İçin Oku” mottosuyla düzenlenen 11. Konya Kitap Günleri, 27 Ekim’e kadar 10.00-21.00 saatleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde ziyaret edebilecek.