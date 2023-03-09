Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgeye giden YK Enerji’nin uzman arama kurtarma ekibi 11 kişiyi enkaz altından çıkardı. Çok sayıda iş makinesi ve temel ihtiyaç malzemelerini de bölgeye taşıyan YK Enerji çalışanları, riskli binalara girerek insanları yeniden hayata döndürdü. YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, bölgeden dönen 37 kişilik arama kurtarma ekibine gösterdikleri fedakârlık nedeniyle teşekkür plaketi verdi.

YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan ve enkaz altından birçok canı kurtaran arama kurtarma ekibiyle bir araya geldi. YK Enerji üst yönetiminin ve TES-İş ve Maden-İş başkanlarının da katıldığı toplantıda bir konuşma yapan YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, “Hiçbir insanın hayatı boyunca yaşamasını istemediğimiz bir faciada sizlerle omuz omuza görev yapmış olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Depremin ilk günlerinde en önemli yardım, uzman arama kurtarma ekipleri ve malzemeleriydi. Biz de hızla organize olarak bölgeye çok sayıda yardım malzemesi gönderdik. Sizlerle birlikte depremin ikinci günü bölgeye gittiğimizde hala sarsıntılar devam ediyordu, riskli binalar bulunuyordu. Tüm bunlara rağmen büyük bir cesaret ve fedakârlıkla soluğu enkaz başında aldınız” dedi.

İş makineleri de deprem bölgesine gönderildi

Depremin hemen ardından, afet bölgesindeki yaraların sarılması için harekete geçen YK Enerji, gıda, temizlik malzemesi ve giysi yüklü TIR’ları bölgeye sevk ederken, arama ve kurtarma çalışmaları için ekskavatörler, kamyonlar, yakıt tankeri, arazi araçları ve gönüllü şirket çalışanlarında oluşan 37 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

Afet bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine vakit kaybetmeden başlayan ekip enkaz altından çıkardığı 11 kişinin hayata tutunmasını sağladı. Sadece YK Enerji’nin değil, şirket hissedarı Limak Holding ve IC Holding’in de tüm imkânlarını bölgeye seferber ettiğini belirten Dinç, “Bir kişinin bile yüzünü güldürmüş olmanın mutluluğu tarif edilmezken, sizler 11 canın yeniden yaşama tutunmasını sağladınız, birçoğunun yaralarını sardınız. Deprem bölgesine giden sizlere ve ailelerinize gösterdiğiniz dayanışma ve özveri için gönülden teşekkür ederim” dedi.

Dinç yaptığı konuşmanın ardından arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan YK Enerji çalışanlarına teşekkür plaketi verdi.