Adana’da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluştu.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kent protokolü ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikildi.

Düzenlenen törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, medeniyet tarihinin insanla doğa arasındaki mücadeleden ibaret olduğunu söyleyerek, “İnsan sürekli doğayı egemenliği altına almaya çalışmıştır. İnsan ve doğa arasındaki mücadele, son yüz veya yüz elli yıl öncesine kadar bir dengede devam etmiştir. Ne zaman ki insanlık doğayı egemenliği altına almaya başladı işte o zaman davayı da kaybetmeye başladı. Endüstri devrimine kadar insanlığın bütün üretimi aslında fıtri olan yani eşyanın aslını bozmadan yapılan iş ve işlemlerdi. Sanayi devrimi ile birlikte eşyanın tabiatını değiştirmeye başladık ve plastik ürünler üretilmeye başladı. İşte o zaman doğa kirlenmeye başladı. Doğanın dengesini bozduk. Bunu da en çok tabii ki Batılı dostlarımız yaptı. Şimdi insanlık global olarak karbon salınımından iklim değişikliğine ve küresel ısınmadan bir sürü başka sıkıntıyla yüz yüze” dedi.

Doğanın dengesini bozmada en önemli faktörlerden birinin de orman varlığının azaltılması olduğunu aktaran Vali Köşger, “Ülkemizde son dönemlerde orman varlığımızı arttırmaya yönelik yoğunlaşan bir çaba var. Ülkemiz dünya skalasında orman varlığını net olarak arttıran ülkelerden birisi. Birinci Azerbaycan, ikinci Türkiye sanırım. Onun bir gayreti olarak 11.11 saat 11’de, yani bu on birler ikili ağacı sembolize etmesinden ilham alınarak Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Milli Ağaçlandırma Seferberliği başlatıldı. Bunu biz Adana’da bugün 80 bin ağacın dikimi ile gerçekleştiriyoruz. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin kampüs alanında bu anlamda geçen yıl başlattığımız çalışmalar etkisini göstermeye başladı. Giderek burası da yeşil bir kampüs alanı olacak. Bilim ve teknolojiyi, doğayı kirletmeden, doğanın dengesini bozmadan ve orman varlığımızı da arttırarak yaptığımızı tüm dünyaya böylece Adana’dan göstermiş olacağız. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve beraberindekiler fidanları toprakla buluşturarak fidanların can suyunu verdiler.