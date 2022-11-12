Eskişehir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda dijital bankacılık sistemleri üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Eskişehir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda dijital bankacılık sistemleri üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesi, Gaziantep, Samsun, Manisa’nın Akhisar ilçesi, Muğla’nın Bodrum ilçesi, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya ve Antalya’da 41 adreste bulunan 42 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10’u kadın 30 şüpheli yakalandı.

Hedef olarak belirlenen kişilere ait gayrimenkulleri yüksek fiyattan satacaklarını vaat ederek çeşitli bahanelerle mağdurların telefonlarına kurdukları internet bankacılığı uygulamasından kredi çeken ve kendi hesaplarına aktaran, bu yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde eden 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 10’u kadın 30 şüpheliden 20’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.