11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Bursa Gürsu’da yaşayan 11 Ekim doğumlu 11 kız çocuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.

Gürsu Belediyesi kadına karşı şiddete yönelik farkındalık oluşturduğu “Gürsu’da Kadına El Kalkmaz, Bizim Elimiz Yalnızca Armut Toplamaya Kalkar” projesinden sonra bu kez yeni bir sosyal farkındalık projesi ile Ankara’ya gitti. Gürsu Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel, anlamlı bir etkinlik düzenleyerek TBMM’ye gitti. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’in düzenlediği basın toplantısına katılan Gürsulu kızlar, projenin mimarı Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, eşi Sümeyye Işık, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın girişimleri ile ilçe genelinde 11 Ekim doğumlu olan 11 kız çocuğu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde TBMM’ne bir araya geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’in günün anlamını anlattığı basın toplantısına katılan Gürsulu kız çocukları ve Belediye Başkanı Mustafa Işık, akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a projelerini aktarma fırsatı buldu. Kız çocuklarını hediyeler ile karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’tan da konu hakkında bilgiler aldı. Cumhurbaşkanı’nı görüp sohbet etmek imkanı bulan kız çocukları mutluluklarını paylaşırken, bu özel anlar fotoğraf ve videolara da yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra TBMM’yi gezme imkanı da bulan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın küçük misafirleri, Başkan Işık, eşi Sümeyye Işık, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu ve Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile beraber özel hazırlanan Gürsu armutlarını da ikram etti. İsim annesi Hatice Muazzez Kutlay olan Gürsu’nun kadına verdiği değerin aktarıldığı ziyaret herkesi tebessüm ettirdi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizde kadına verdiğimiz değer ve önemi farklı çalışmalarla ortaya koyarken, bu kez de kız çocuklarımıza verdiğimiz kıymeti gündeme taşımak istedik. Kadına şiddete karşı tavır alan ve beraber hareket eden Gürsu’da kız çocuklarımızı da geleceğe güvenle hazırlıyoruz. Onların yanında oluyoruz” dedi.