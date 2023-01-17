UŞAK (İHA) – Uşak, 11. Ege Tiyatrolar Birliği Buluşmasına ev sahipliği yaptı. Buluşma sayesinde hem birçok önemli isim bir araya geldi hem de düzenlenen söyleşiler, tiyatrolar, atölyeler, oyunlar ve Uşak’ın tarihi yerlerine ve müzelerine düzenlenen geziler ile tiyatrocular şehrin kültürüne ve tarihine tanıklık etti.

UŞAK (İHA) – Uşak, 11. Ege Tiyatrolar Birliği Buluşmasına ev sahipliği yaptı. Buluşma sayesinde hem birçok önemli isim bir araya geldi hem de düzenlenen söyleşiler, tiyatrolar, atölyeler, oyunlar ve Uşak’ın tarihi yerlerine ve müzelerine düzenlenen geziler ile tiyatrocular şehrin kültürüne ve tarihine tanıklık etti.

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun da yer aldığı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşma dahilinde şehir tiyatrosu oyuncuları Kurtuluş, Bir Delinin Hatıra Defteri ve Gökyüzünde Bir Nokta isimli tiyatro oyunlarını oynadılar. Kültür merkezinde ayrıca Balıkesir Sanat Merkezi tarafından “Bizim Gezegen” isimli çocuk oyunu ve “Şehir Tiyatrolarının Kente Kattıkları” isimli söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiye; Afyon Karahisar Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan Hasan Hüseyin Elmas, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan Rezzan Şebin, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan Onur Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan Memduh Bozbay, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan Handan Ekici, Tarsus Şehir Tiyatrosu’ndan Murat Çapar, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ndan Murat Çubukçu ve Yazar Demet Bozkurt katıldı.

Ayrıca değerli sanatçılar tarafından farklı atölyeler düzenlendi. Doç Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler, katılımcı hocalar için “Karakter Dramaturjisi”, Zeynep Nutku ise şehir tiyatrosu oyuncuları için “Nefes Teknikleri” isimli atölye çalışması gerçekleştirdi.

Tiyatrocular program çerçevesinde Uşak Arkeoloji Müzesi’ni, Kent Tarihi Müzesini, Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak’ı ve Blaundus Antik Kenti’ni ziyaret ettiler. Şehrin tarihine ve kültürüne tanıklık eden misafirler Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a da ziyarette bulundu.