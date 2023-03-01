11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adıyaman’da ziyaret ettiği çadır kentte depremzedelerle bir araya geldi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Adıyaman’da ziyaret ettiği çadır kentte depremzedelerle bir araya geldi.

Adıyaman’a gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk olarak İl Koordinasyon Merkezi’ne geçti. Burada yetkililerden bilgi alan Gül, daha sonra depremzedeler için Sümerevler Mahallesi Eğri Çay Parkı’nda kurulan çadır kenti ziyaret etti. Burada depremzedelerle bir araya gelen Gül, depremin acısına hep birlikte şahitlik ettiklerini ifade ederek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi. Devletin vatandaşlarının yanında olduğunu söyleyen Gül, “Dolayısıyla elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yalnız bütün yükü kamuya, devlete de bırakmamak lazım. Sivil toplum örgütlerine de çok önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

Abdullah Gül’e ziyaretinde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da eşlik etti.