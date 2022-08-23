Metal, pişmiş toprak, kemik ve taş parçalarından oluşan ve toplam sayı olarak 11 bin eser çıkarılan İkiztepe Höyüğü’nde kazı çalışmaları yeniden başladı.

Metal, pişmiş toprak, kemik ve taş parçalarından oluşan ve toplam sayı olarak 11 bin eser çıkarılan İkiztepe Höyüğü’nde kazı çalışmaları yeniden başladı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç İkiztepe Höyüğü ve kazı alanında yürütülen çalışmaları ziyaret etti. Alan Başkanı İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Beyazıt’tan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Hamit Kılıç, “İkiztepe Höyüğü Bafra ve bölgemiz tarihi için çok önemli. 1974 yılında başlanan ve 2012 yılında son bulan Bafra İkiztepe Örenyeri kazılarının tekrar başlaması bizleri oldukça mutlu etti. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, İstanbul Üniversitesi’ne ve kazı başkanımız ile emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

İlk kez 1944 yılında Dündar Tepe yakınlarında kazı yapan arkeologların keşfettiği bu kültürel miras Bafra’nın 7 kilometre Kuzeydoğusunda İkiztepe Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Beyazıt başkanlığında ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle tekrar başlayan kazıda uzmanlarla beraber 15 personel görev yapıyor. İlçe merkezine yaklaşık 7 km kuzeybatısında yer alan höyük, Türkiye’nin en çok buluntu çıkarılan höyüğü olma özelliğine sahip. Bölgede gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Kalkolitik, Eski Tunç ve Erken Hitit Çağlarına ait kültür katmanlarına ulaşıldı. İki büyük ve iki küçük tepeden oluşan İkiztepe Höyüğü’nden çıkarılan metal, pişmiş toprak, kemik ve taş parçalarından oluşan ve toplam sayısı 11 bini bulan eser, Samsun Arkeoloji Müzesi ve Bafra Müzesi’nde sergileniyor. Ayrıca kazı alanında bulunan ve yaklaşık 700 adet iskeletin yer aldığı toplu mezarlık, Anadolu’daki emsallerine kıyasla en büyüklerinden olarak dikkat çekiyor.

Başkan Kılıç’ın İkiztepe Höyüğü ve kazı alanına gerçekleştirdiği ziyarete Belediye Meclis Üyesi Ali Oğuz da katıldı.