11 Ayın Sultanı Ramazan'ın ilk orucu için bu gece sahura kalkılacak ve 1 Mart Cumartesi (YARIN) akşamı ilk iftar yapılacak. İlk teravih namazı ise bu akşam ülke genelindeki camilerde kılınacak.ANKARA (İGFA) - Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan 1 Mart Cumartesi günü başlıyor.

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, ardından 1 Mart günü sabaha karşı sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

İlk imsak yarın Iğdır'da saat 05.08'de, ilk iftar yine Iğdır'da 18.02'de gerçekleştirilecek. 1 Mart Cumartesi günü son imsak ise Çanakkale'de saat 06.18'de, son iftar Çanakkale'de 19.12'de yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 26 Mart'ta idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın kameri ay hesaplamalarına göre, Şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan 29 gün sürecek.

Diyanet İşleri'nin vakit hesaplamasına göre Türkiye geneli il ve ilçelerin Ramazan İmsakiyesi'ne ulaşmak için tıklayabilirsiniz