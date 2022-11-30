Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Ocak-27 Kasım 2022 tarihleri arasında yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazalarında 83 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Ocak-27 Kasım 2022 tarihleri arasında yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazalarında 83 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "kusurlu olarak ölümlü trafik kazalarına karışan şehirlerarası yolcu otobüsleri"ne ilişkin yapılan açıklamada, 1 Ocak-27 Kasım 2022 tarihleri arasında meydana gelen şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kusurlu olarak karışmış olduğu 43 ölümlü trafik kazasında olay yerinde 83 can kaybı meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, ölümlü trafik kazalarına 36 farklı otobüs firmasının karıştığının tespit edildiği ve ilk sırada 6 ölümlü ve 18 yaralanmalı trafik kazasıyla Kamil Koç Otobüsleri AŞ firmasının yer aldığı vurgulandı. Açıklamada, yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin trafik kolluğunca hem terminal çıkışı öncesi hem de karayolu üzerinde denetime tabi tutulduğu belirtilerek, sürücülerin hız, çalışma/dinlenme süreleri ile seyir halinde cep telefonu kullanımı başta olmak üzere trafik güvenliğine uymaları, yolcuların da seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Ayrıca meydana gelen otobüs kazalarına ilişkin sonuçlar ve alınması gereken tedbirlerle ilgili kurum/sektör ve firma yetkilileri ile müşterek değerlendirmeler yapılmakta olup, en çok kazaya karışan otobüs firmaları ile de görüşmeler gerçekleştirilerek, firmalara gerekli uyarı ve hatırlatmalarda bulunulmaktadır. ’Trafikte sıfır can kaybı’ ilkesi esasıyla denetim ve diğer faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir."