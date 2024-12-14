Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocak-Kasım döneminde 256,4 milyon yolcunun kent içi raylı sistemleri, Yüksek Hızlı Trenleri, bölgesel ve ana hat trenlerini kullandığını belirterek, "Marmaray 201 milyon, Başkentray 22,1 milyon, YHT’ler 11,5 milyon yolcuya hizmet verdi” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından açıklanan Ocak-Kasım dönemine ait demir yolu ile seyahat eden yolcu verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, “Söz konusu dönemde Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme, Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hatları, Yüksek Hızlı Trenler ile bölgesel ve ana hat trenleri 256,4 milyon yolcumuza hizmet verdi” açıklamasında bulundu.

Bir ayda 19 milyon, 11 ayda 201 milyon yolcu

Kent içi raylı sistemlerin büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmada önemli bir çözüm sunduğunu vurgulayan Uraloğlu, Marmaray’ın bu konuda kritik bir rol üstlendiğine dikkati çekerek, "Marmaray, mega kentimiz İstanbul’un toplu taşıma yükünü sırtlanarak hem şehir içi ulaşımı hızlandırıyor hem de yolculuk konforunu artırıyor. 2024 yılı kasım ayında Marmaray’ı 19 milyon 315 bin 901 kişi kullanarak ulaşımını daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirdi. 11 aylık Ocak-Kasım döneminde ise 201 milyon yolcuya ulaştık" ifadesini kullandı.

Başkentray şehir içi trafiğe nefes aldırıyor

Bakan Uraloğlu, Ankara’da ise şehrin merkezinden geçen Başkentray’ın yolcu verilerini de değerlendirerek, “Ankara’nın doğusunu ve batısını birbirine bağlayan Başkentray’ı ile şehir içi trafiğe önemli ölçüde nefes aldırdık. YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile kasım ayında 2 milyon 358 bin 168 yolcumuza, yılın ilk 11 ayında ise 22,1 milyon yolcuya hizmet verdik” ifadelerini kullandı. Uraloğlu ayrıca, 20 Kasım 2024 tarihinde 94 bin 84 yolcu ile rekor kırıldığını da hatırlattı.

Kent içi raylı sistemleri 234,8 milyon yolcu kullandı

Bakan Uraloğlu, Ocak-Kasım döneminde kent içi raylı sistem hatlarını kullanan yolcu verilerini de paylaştı. Uraloğlu, “Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme, Halkalı-Bahçeşehir hatlarını 226 milyon kişi kullandı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Hattı’mız ise 8,8 milyona ulaştı. İlk 11 ayda bu hatlarda toplam 234,8 milyon yolcuya hizmet verdik” dedi.

11 ayda 11,5 milyon YHT yolcusu

Kasım ayında Yüksek Hızlı Trenlerin 1 milyon 62 bin 546 yolcuya hizmet verdiğini kaydeden Uraloğlu, “Vatandaşlarımızın hızlı, konforlu ve güvenilir ulaşımı tercih ettiğini görüyoruz. Demir yolu yatırımlarımızın karşılığını alıyor, halkımızın bu hizmetlerden en etkin şekilde faydalanması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 11,5 milyon yolcumuz ise Ocak-Kasım döneminde YHT’ler ile seyahat etti. Bu dönemde bölgesel ve anahat trenlerimizi ise toplam 10,1 milyon yolcu kullandı" şeklinde konuştu.