Anne Şehir Merkezi’nde spora gelen Sahra Marmara, 17 kilo vererek eşinin 20 yıl önce aldığı montu yeniden giyebilmenin mutluluğunu yaşadıKOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin Anne Şehir Merkezi, Kocaeli’de yaşayan kadınların yaşam enerjisi aldığı, motivasyonlarını arttırdığı, beslenme desteği veren ve kilo problemlerine çözüm olan bir merkez haline geldi. Bu kapsamda da kayda değer başarılar elde ediliyor. Bu yılın ocak ayında Kadın Şehir ile tanışarak spora başlayan Sahra Marmara, uyguladığı diyet programıyla beraber 17 kilo verdi. Sahra Hanım hem daha sağlıklı bir yaşama kavuştu, hem de eşinin 20 yıl önce aldığı montu yeniden giyebilmenin heyecanını yaşadı.

SAĞLIKLI YAŞAMDA AZİM VE BAŞARI

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kocaeli Anne Şehir Merkezi’nde düzenli olarak spor ve diyet desteği alan Sahra Marmara, ocak ayından bu yana 17 kilo vererek büyük bir başarıya imza attı. Diyetisyen eşliğinde yapılan çalışmalarla birlikte kilo veren Sahra Marmara, merkezin sağladığı olanaklardan yararlanarak hem fiziksel hem de ruhsal olarak olumlu sonuçlar elde etti.

EŞİNİN ALDIĞI MONTU YENİDEN GİYEBİLDİ

22 yıllık evli olan Sahra Marmara, eşinin evliliğinin ilk yıllarında aldığı montu sonradan aldığı kilolar nedeniyle uzun yıllar giyemedi. Anne Şehir Merkezi ile tanışan Marmara, diyetisyen kontrolünde gerçekleşen sağlıklı yaşam adımları sayesinde eski kilosuna dönerek, montu tekrar giymebilmenin mutluluğunu yaşıyor. 20 yıl önce eşinin aldığı bu özel hediyeye yeniden kavuşmak, Marmara için sadece fiziksel değil duygusal anlamda da önemli bir başarı oldu.

ANNE ŞEHİR SAĞLIKLI YAŞAM PROGRAMI

Büyükşehir’in Anne Şehir merkezlerinde yoğun iş hayatı ve ev işleriyle meşgul olan kadınlarımızın yaşam becerilerinin zayıflamasını önlemek ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla önleyici ve destekleyici faaliyetlerle çalışmalar yürütülüyor. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi il genelinde bulunan Anne Şehir Merkezlerinde kadınların yönetimde temsili, şehrin ekonomik, sosyal-kültürel yaşama daha aktif katılımı amacıyla fiziksel aktivite (step-aerobik, pilates, zumba, sağlıklı yaşam yürüyüşleri, obezite ile mücadele programı ve ileri yaş egzersizleri ), rekreaktif faaliyetler, eğitim hizmeti, okul öncesi sınıflar, yetişkin hobi atölyeleri, diyetisyen hizmeti, fizyoterapist hizmeti sunuluyor. Anne Şehir Merkezlerimizde bulunan Anne Yanı Sınıflarımız (okul öncesi sınıfları) ile anneler gün içerisinde etkinliklere katılırken çocuklar sınıflarda uzman eğitmenler tarafından okul öncesi eğitimiyle destekleniyor.