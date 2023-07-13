Karabük’te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası kapsamında Polonya ile karşı karşıya gelen Ukrayna erkek milli takımı rakibini 3-0 mağlup etti.

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası Ukrayna ve Polonya erkek milli takımları arasında oynanan karşılaşmayla başladı. Yeni Mahalle Spor Salonu’nda oynanan maçta Ukrayna ilk seti 25-16, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de 25-18 kazanarak rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Şampiyona bugün İtalya ve Fransa erkek milli takımları, İtalya ve Fransa kadın milli takımları ile Ukrayna ve Polonya kadın milli takımları, Türkiye ve Bulgaristan erkek milli takımı karşılaşmaları ile devam edecek.

Organizasyonun açılış seremonisi saat 18.00’de yapılacak.