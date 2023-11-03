Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen UMKE acil durum tatbikatları gerçeğini aratmadı. Açık arazide yoğun yağış altında yıkıntılar içinde ve gölde yapılan kurtarma çalışmaları nefesleri kesti.

Balıkesir, Çanakkale ve Manisa’dan oluşan 10. Bölge illeri Yayalabayır kırsal mahallesinde 3 gün süreli kamp kurdu. Eşsiz bir doğada, kamp ortamında verilen eğitimlerin yanı sıra gerçeğini aratmayan tatbikatlar, kurtarma operasyonları ve müdahaleler gerçekleştirildi.

Kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi, UMKE ekiplerinin afet ve olağan dışı durumlara hazırlığı, müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla 10. Bölge Balıkesir, Manisa, Çanakkale UMKE personeli, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Balıkesir AFAD, Balıkesir TRAC’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir vali yardımcısı İzzet Karaman’ın anonsu ile başlayan tatbikatları beraberinde İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, AFAD Müdürü Bayram Şahin izledi. Heyet, ekiplerden işleyiş hakkında detaylı bilgi aldı.

Tatbikatların gerçekleşmesine yağmur bile engel olamadı

İlk gün boğulma, zorlu arazide iple kurtarma, su üstü kurtarma, çoklu yaralanma tatbikatlarının ardından ikinci gün deprem, maden kazası, heyelan ve çoklu kurtarma tatbikatları gerçekleştirildi.

Altın madeninde heyelan tatbikatı gerçekleştirilirken, aynı anda Sındırgı Devlet Hastanesinde de mor kod ile deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Deprem tatbikatı esnasında yağan yağmura rağmen tatbikat devam etti. Zorluklara hazırlıklı olmak adına gerçeğini aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, “10. Bölge olarak Çanakkale, Manisa ve Balıkesir illerinin düzenlediği UMKE tatbikatını Sındırgı ilçemizin Yaylabayır mesire alanında gerçekleştirmekteyiz. Tatbikatlarımıza AFAD, itfaiye ve TRAC da katılmakta. Üç gün sürecek tatbikatımızda suda boğulma, maden alanında, yangın, çökme ve heyelan, donma, yanıklar gibi vakalara müdahale edilerek ortak işbirliğinin sağlanması, birlikte harekete etme yeteneğinin arttırılması için, bir tatbikat düzenlemiş bulunmaktayız. Balıkesir ilimiz UMKE ekipleri açısından bölge olmuştur. Çanakkale ve Manisa’da bize bağlı bölgeler içerisinde yer almaktadır. Tatbikatın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, “Yaylabayır kamp karavan alanımızda çok geniş kapsamlı bir tatbikat yapılıyor. Bölge UMKE ekipleri, itfaiyemiz, sağlık ekipleri burada 200’e yakın bir kişiyle bu tatbikatı yapıyorlar. Sındırgı Belediyesi olarak kendilerine bir alan tahsis ettik. Burada barajımız var baraj ile birlikte boğulma anını ambulansla botlarla müdahaleyi farklı alanlarda farklı müdahaleleri gerçekleştiriyorlar. Bu tür doğal afetlere ve kazalara hazırlıklı olmak da gerekiyor. Rabbim göstermesin” şeklinde konuştu.

10. bölge illeri UMKE tatbikatına 172 UMKE personeli olmak üzere toplamda 196 personel ve 36 araç katıldı.