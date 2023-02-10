Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 106 saat sonra 2 çocuk enkazdan canlı kurtarıldı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 106 saat sonra 2 çocuk enkazdan canlı kurtarıldı.

MSB: “Gece boyunca Adana’ya yardım malzemelerini ulaştırdık” MSB: “Gece boyunca Adana’ya yardım malzemelerini ulaştırdık”

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Nurdağı’nda inanılmaz kurtuluş yaşandı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde çöken binanın enkazından ses alan Türk ve İspanyol ekipler, 2 çocuğa canlı ulaştılar. Enkazdan çıkarılan kardeş olan 4 ve 6 yaşındaki biri kız diğeri erkek çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldılar.