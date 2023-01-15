Kocaeli’de başlatılan "Potasız Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde 2022 yılında 106 okula basketbol ve voleybol sahası yapıldı.

Kocaeli’de başlatılan "Potasız Okul Kalmasın" projesi çerçevesinde 2022 yılında 106 okula basketbol ve voleybol sahası yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan projeyle birlikte potaları olmayan okullar tespit edilerek, gerekli çalışmalar yapılıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Potasız Okul Kalmasın Projesi çerçevesinde talep ve ihtiyaca göre çalışmalar gerçekleştiriliyor. 2022 yılı çalışmaları dahilinde 106 okula akrilik zemin saha boyası yapılırken, bu sahalara 188 pota ve 103 takım voleybol direğinin montajı yapıldı.