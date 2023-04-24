Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında düzenlenen “Meclis-i Mebusan’dan TBMM’ye: 103. Yılında 23 Nisan” başlıklı program, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç’n, TBMM kuruluşuyla, ülkemizin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarak sözlerine başladı. 1. Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele Dönemi’ne kadar olan süreci özetleyen Genç, 23 Nisan’ı çocuklara, 19 Mayıs’ı gençlere armağan eden Atatürk’ün, nitelikli bireyler yetiştirmek adına stratejik bir adım attığına dikkat çekti.

Programın ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Onur Çapar, Osmanlı’dan günümüze milli egemenlik kavramının gelişimiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Amasya Genelgesi ve Kongreler ile Milli Mücadele’nin, millet iradesi ile yapıldığını vurgulayan Çapar, TBMM’nin kuruluşuyla hakimiyetin kayıtsız şartsız millette olduğunun tescillendiğini, Cumhuriyetin ilanı ile de bu sürecin taçlandığını sözlerine ekledi.

Programın diğer konuşmacısı Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Sibel Küçükkülahlı ise “Erken Cumhuriyet Döneminde Çocuk Olmak” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Savaşlarla dolu geçmişinden dolayı Anadolu’da nüfusun 18-20 milyondan 13 milyona gerilediğini belirten Küçükkülahlı, çocuk ölümlerinin önemli bir milli dava ve Cumhuriyeti tehdit eden büyük tehlike olarak görüldüğünün altını çizdi. Çocukların, ülkemizin geleceği olarak nitelendirildiğini söyleyen Dr. Küçükkülahlı, çocukların sağlığı ve eğitimine özel önem verildiğini, onların morallerini yükseltmek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuk bayramı olarak ilan ettiğini dile getirdi.