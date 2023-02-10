Hatay Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi’nde yıkılan binanın enkazında yaşam mücadelesi veren kadın, 103 saat sonra kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan kadının yakını ise onu kurtaran ekiplere ağlayarak sarıldı, ellerini öptü. Gözyaşlarına boğulan kadın, "Allah eksikliğinizi vermesin, siz bir meleksiniz. Hepinize kurban olurum, ölürüm" dedi.

Hatay Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi’nde yıkılan binanın enkazında yaşam mücadelesi veren kadın, 103 saat sonra kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan kadının yakını ise onu kurtaran ekiplere ağlayarak sarıldı, ellerini öptü. Gözyaşlarına boğulan kadın, "Allah eksikliğinizi vermesin, siz bir meleksiniz. Hepinize kurban olurum, ölürüm" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerine giden İzmit Belediyesi Arama Kurtarma (İZBAK), yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir binanın enkazından ses gelmesi üzerine çalışma başlattı. Almanya’dan gelen İSAR ekipleriyle birlikte koordineli çalışan İZBAK timi, 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Zeynep Baysel’i depremin 103. saatinde enkaz altından sağ çıkardı. Kurtarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Baysel’in eşi ve çocuklarının da enkaz altında kaldığı, ekiplerin onları da kurtarmak için var güçleriyle çalıştığı öğrenildi.

"Siz bir meleksiniz"

Büyük sevinç yaşayan Zeynep Baysel’in yakını ise gözyaşlarına boğuldu. Ekiplere sarılan kadın, onların ellerini öptü, "Allah eksikliğinizi vermesin, siz bir meleksiniz. Siz meleksiniz. Zeynep’in sesi burada. Hepinize kurban olurum, ölürüm" ifadelerini kullandı.