Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla’ suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada tüm sanıklar hakkında oy birliğiyle beraat kararı çıktı.

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle ‘anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla’ suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davada tüm sanıklar hakkında oy birliğiyle beraat kararı çıktı.

Kamuoyunda "Montrö Bildirisi" olarak bilinen ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde tarikat yapılanmalarına izin verilmemesi çağrısında bulunan açıklamayı yayınladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 103 emekli amiralin yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Bazı sanık avukatlarının esas hakkında mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından duruşmaya karar verilmesi için ara verildi. Yaklaşık bir saatlik aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti oy birliğiyle beraat kararı verdi.

’Mahkemeden beraat kararı çıktı’

Emekli amiraller Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürk’ün ile Eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Bülent Bostanoğlu, Eşref Oğuz Yiğit ve Murat Bilgel’in de aralarında bulunduğu 103 sanık ’devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan beraat etti. Mahkeme başkanı, "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle bu kararın oy birliğiyle verildiğini söyledi.