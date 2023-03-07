Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesesi’nde 7 Mart 1983 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi facianın 40’ncı yılında dualarla anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesesi’nde 7 Mart 1983 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi facianın 40’ncı yılında dualarla anıldı.

Facianın meydana geldiği Armutçuk Müessesesi’nde 7 Mart 2023 tarihinde düzenlenen anma törenine Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Ali Akca, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Kurum yöneticileri, GMİS yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, madencilerin yakınları ve maden işçileri katıldı.

Anma töreninde, faciada yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende bir konuşma yapan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, madenciliğin dünyanın en riskli mesleklerinin başında geldiğini, bölge halkının 175 yıldır yerin yüzlerce metre altında kömür ürettiğini söyledi. Yaklaşık 5 bin maden şehidini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Mutlu, maden şehitlerinin yakınlarının kamuda istihdam edilmesiyle ilgili düzenlemenin yürürlüğe girdiğini ifade ederek katkı ve destek verenlere teşekkür etti.

Türkiye’nin kömüre ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Mutlu; “Hem işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tam anlamıyla sağlanabilmesi için, hem de TTK’nın üretimini artırarak ülkemiz ekonomisine daha çok katkı sağlayabilmesi için işçi açıklarının bir an önce giderilmesini, kurumun norm kadroyla çalışır duruma getirilmesini istiyoruz” dedi.

Anma töreninde, şehit madenciler ve deprem felaketinde hayatlarını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.