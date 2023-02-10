Kastamonu’dan Adıyaman’ın Besni ilçesine giden arama ve kurtarma ekibi, 102 saat sonra 30 yaşındaki kadını enkaz altından sağ olarak çıkardı. Genç kadın bölgede bekleyen ambülansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kastamonu’dan Adıyaman’ın Besni ilçesine giden arama ve kurtarma ekibi, 102 saat sonra 30 yaşındaki kadını enkaz altından sağ olarak çıkardı. Genç kadın bölgede bekleyen ambülansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

11 Ağustos 2021 tarihinde sel afeti yaşayan Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinden vatandaşlar, deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmak için gönüllü oldu. Çatalzeytin Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri tarafından Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir binada yapılan çalışmada sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 102 saat sonra enkaz altından 30 yaşındaki bir kadın sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan kadın enkazdan çıkartılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki farklı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Çatalzeytin Belediyesi ekibinin Adıyaman’ın Besni ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.