Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 102 milyon 449 bin TL maliyet ile Gebze bölgesine yeni bir hal kazandırıyor. Modern yapısı ile hizmet verecek yeni hal için hafriyat kazı çalışmalarına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 102 milyon 449 bin TL maliyet ile Gebze bölgesine yeni bir hal kazandırıyor. Modern yapısı ile hizmet verecek yeni hal için hafriyat kazı çalışmalarına başlandı.

Yeni Gebze Hali projesinde, 25 bin metrekare alan üzerine 10 bin 245 metrekare inşaat çalışması gerçekleştirilecek. Ayrıca bu inşaat alanı üzerine 8 bin 77 metrekare hal ve idari bina inşa edilecek. Proje çerçevesinde

2 bin 152 metrekare alana kasa depoları yapılacak. Esnafın ve vatandaşların ihtiyacını giderebildiği yeni yapı içerisinde 68 dükkan inşa edilecek. Ayrıca kompleks içerisinde 35 sandık depoları, dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta, çay ocağı olacak. Çalışmaların 2023 yılının son çeyreğinde tamamlanıp hizmete sunulması hedefleniyor.