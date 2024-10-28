Afyonkarahisar Emirdağ Gençlik Merkezi, Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı anısına önemli bir etkinliğe imza attı. Emirdağ Kent Ormanı’nda düzenlenen fidan dikim etkinliğine, 101 genç katılarak geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlik, Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül’ün de katılımıyla gerçekleşti. Cumhuriyetin 101. yılına özel olarak düzenlenen etkinlikte, her bir yılı simgeleyen 101 fidan dikildi. Emirdağ Gençlik Merkezi’nin genç gönüllüleri, bu anlamlı etkinlikle hem çevre bilincini artırmayı hem de Cumhuriyet’in anlam ve değerini daha derinden hissettirmeyi amaçladı. Gençler, etkinliğe katılarak çevreye ve topluma olan sorumluluklarını yerine getirirken, aynı zamanda Cumhuriyet’e olan bağlılıklarını bir kez daha vurguladı.

Etkinlikte fidan dikimi yapan Emirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Lokman Karademir, “Cumhuriyetimizin 101. yılı vesilesiyle doğaya bir katkı sağlamak ve bu özel günü fidan dikerek kutlamak gurur verici. Bu fidanlar, geleceğe bırakacağımız en güzel miraslardan biri olacak” ifadelerini kullandı.

Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül de etkinliğe katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu. Akgül, gençlerle birlikte fidan dikerek bu anlamlı günün coşkusunu paylaştı ve gençlerin çevreye olan duyarlılığını destekledi.