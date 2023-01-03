Etkinliğe Jandarma Komutanlığından üst düzey askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyük ilgi gören konserde, memleket sevdasının yoğun bir şekilde yaşandığı zaferin 101. yılı coşkuyla kutlandı. Konser sonunda Mehteran Birliği yoğun alkışlarla uğurlandı.

Akdeniz Belediyesi ile Tarsus Belediyesi arasında ‘Ortak Hizmet’ projesi uygulanacak

Akdeniz Belediyesi ile Tarsus Belediyesi arasında ‘Ortak Hizmet’ projesi uygulanacak

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.