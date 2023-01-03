Mersin’in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince, Sayapark Alışveriş Merkezinde konser verildi, zeybek gösterisi gerçekleştirildi.
Mersin’in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince, Sayapark Alışveriş Merkezinde konser verildi, zeybek gösterisi gerçekleştirildi.
Büyük ilgi gören konserde, memleket sevdasının yoğun bir şekilde yaşandığı zaferin 101. yılı coşkuyla kutlandı. Konser sonunda Mehteran Birliği yoğun alkışlarla uğurlandı.
Etkinliğe Jandarma Komutanlığından üst düzey askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yorumlar