Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve sürekli seyretmesi için bir süre önce hizmete giren Trafik Kontrol Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Şehir merkezi ve ilçelerdeki 101 sinyalize kavşağı tek merkezden yöneten merkez hakkında bilgi alan Başkan Muhittin Böcek, “Bu merkezimiz sayesinde hem vatandaşlarımıza ulaşımda kolaylık hem de 19 ilçemizde trafik kontrolü anlamında her türlü olumsuzluklara karşı gereğini yapmaya çalışacağız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan Trafik Kontrol Merkezi, kent merkezi ve ilçelerde hareketli ve balıkgözü kameralarla 101 sinyalize kavşağa erişim sağlayarak gözlem yapıyor. Başkan Muhittin Böcek, trafikte bekleme sürelerini azaltmak ve trafiği daha akıcı hale getirmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, 101 akıllı sinyalize kavşağı tek merkezden yönetilebildiği Trafik Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Başkan Böcek’e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan böcek anlık izleme yaptı

Merkezde görevli trafik operatörü personelinin çalışmalarını yakından izleyen Başkan Böcek’e, anlık izleme ile trafik akışının nasıl takip edildiği ve müdahale edildiğini de anlık olarak gösterildi. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, merkezde detaylı trafik verisi, sinyalizasyon verileri, arıza bildirimleri, trafik yoğunluk analizlerinin çıkarılması, bu yoğunluklara bağlı olarak trafik sinyal sürelerinin anlık optimizasyonu ve uygulanmasının sağlandığını söyledi.

Merkezde 7/24 çalışma yapılıyor

Ulaşımın Antalya için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek,

“Göreve geldiğim gün itibariyle 265 bin 532 resmi kayıtlı plaka Antalya’mızda trafiğe girmiş oldu. Ukrayna-Rusya savaşı sonrası kentimize gelen yabancı plakalı araçlar ve kentimize gelen depremzede kardeşlerimizin araçları bu rakamın içinde yok. Onun için göreve geldiğimiz gün itibariyle Antalya’da ulaşım sorunlarını çözmek amacıyla Trafik Kontrol merkezimizle ilgili bir çalışma başlattık. Bugün 20 milyon TL’nin üzerine maliyeti olan bu merkezde ulaşımın 7/24 sorunsuz sürmesi için çalışma yapıyoruz” dedi.

Ulaşımın kolaylığı için çalışıyoruz

40 akıllı ve 61 uzaktan erişilebilir kavşak olmak üzere 19 ilçede 101 akıllı kavşakta çalışma yapıldığını söyleyen Başkan Böcek, bunun yanında şeritlerde genişletme gibi birçok çalışmanın da gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Böcek, önümüzdeki süreçte 4. ve 5. etap hafif raylı sistemlerinin de ihalelerini gerçekleştirerek, vatandaşların ulaşımında kolaylık sağlayacaklarını kaydetti.

Trafiği rahatlatan müdahaleler

Trafik Kontrol Merkezi’nde kent merkezi ve ilçelerdeki 40 adet akıllı kavşak sistemi ve 61 adet uzaktan erişilebilir kavşak, 61 hareketli (PTZ) kamera, 183 uzaktan erişimli kamera ve 55 adet balıkgözü kamera ile takip ediliyor. Gerektiğinde sinyalizasyonlarda trafiği rahatlatacak anlık müdahalelerde bulunulabiliyor. Sistem ile Antalya içi yoğunluk haritası oluşturularak karbon salınım ve yakıt tasarrufu oranları da görülebiliyor.

Taksici esnafını dinledi

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan’ın katılımı ile Kundu Taksi Durağı Başkanı Hasan Korkmaz ev sahipliğinde Kadriye Taksi Durağı ve Kemerağzı Taksi Durağı esnafıyla bir araya geldi. Taksi esnafının sorunları ve önerilerini dinleyen Başkan Böcek, telsizden taksici esnafına hayırlı işler dileklerini iletti. Başkan Muhittin Böcek, ziyarette özellikle esnafın UBER ve Scooter konusundaki rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine, “Bu mevzuat ile düzenlenmesi gereken bir konu. Herkes kendi işini yapmalı. Bir düzensizlik var ve bu konuda üzerimize düşen ne olursa yapacağız” dedi.