Muğla’nın Ortaca ilçe belediyesi tarafından yapılan ve Cumhuriyetin 100.yılından yola çıkarak adı konulan “100.Yıl Cumhuriyet Parkı”nın açılış töreni gerçekleşti.

Vatandaşların kaliteli zaman geçirebilmesi, dinlenebilmesi, çocukların konforlu ve güvenli alanlarda eğlenebilmesi, oyunlar oynayabilmesi adına Ortaca Cumhuriyet Mahallesi 589.Cadde üzerinde bulunan, Cumhuriyetin 100. Yılından yola çıkarak adı konulan “100. Yıl Cumhuriyet Parkı”nın açılış töreni gerçekleşti. Gerçekleşen açılışta çocuk gösterileri, ikramlar, yüz boyama etkinliği, şişme oyun grupları ile çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Açılışta çocuklar ile eğlenceli vakit geçiren Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Öncelikle açılışımıza katılan tüm herkese hoş geldiniz diyorum. Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100.Yılını kutluyoruz. Ne mutlu ki bugün Cumhuriyetimizin 100.Yılında sizlerin hizmetine sunduğumuz 100.Yıl Cumhuriyet Parkımızın çalışmalarını bitirip, sizlere sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Göreve geldiğimiz günden beri 21 adet çocuk parkı yaptık. Rabbim nasip ederse yapımı devam eden 4 adet daha parklarımızı bitireceğiz. Tek umudum ve uğraşım çocuklarımızın geleceğini bir nebze olsun daha güzel, refah bir hayat yaşatabilmek. Biliyorsunuz ki 4,5 yıldan beri çocuklarımız için yaptığımız hizmetin sayısını anlatmakla bitirmeyecek kadar çoktur. Yüzme havuzumuzdan, yapımı devam eden gençlik merkezimizden, tenis kortlarımızdan ve halı sahalarımızdan, yürüyüş yollarımızdan, bisiklet yollarımız gibi çoğu projelerimizi Allah’a hamdolsun ki başarmış bulunmaktayız. Her zaman söylediğim gibi bu can bu vücutta olduğu sürece, sizlerde bizleri desteklediğiniz sürece ve ömrümün yettiği yere kadar sizlere hizmet etmek için elimden geleni yapacağıma tüm Ortaca halkım adına söz veriyorum. Bu parkımızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teker teker teşekkür ediyorum. Tekrardan 100. Yıl Cumhuriyet Parkımız siz değerli Ortacalı hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılış törenine Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı V. Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Personelleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Müdürleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.