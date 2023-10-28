Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı onuruna 100 eseri sanatseverlerle buluşturduğu iki sergi, Başbakan Ünal Üstel tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı onuruna 100 eseri sanatseverlerle buluşturduğu “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Ekim Sergisi” ve “Kıbrıs’ın İlham Kaynağı” sergileri yoğun bir katılımla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi sanatçılarının imzasını taşıyan “Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılı Ekim Sergisi” ile Kazak sanatçı Mariia Raskin’nin “Kıbrıs’ın İlham Kaynağı” adlı kişisel resim sergisi, Başbakan Ünal Üstel tarafından açıldı.

20 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek ve toplamda 100 eserden oluşan sergiler; resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan zengin bir koleksiyonu bir araya getiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere pek çok davetli ve sanatsever katıldı.

Serginin açılış konuşmalarını ise Başbakan Ünal Üstel, Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazak sanatçı Mariia Raskin ve Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç yaptı.

“YDU sanat ve bilim alanlarında imza attığı çalışmalarla ülkemizin adını bütün dünyaya duyuruyor”

Konuşmasına, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını, Cumhuriyete yakışır bir şekilde sanatla karşılıyoruz” sözleri ile başlayan Başbakan Ünal Üstel, “Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zorluklarla gerçekleştirdiği bağımsızlık mücadelesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti artık 100 yaşında. Ne mutlu bize ki, Cumhuriyetin 100’üncü yaşında yine aynı coşkuyla beraberiz” dedi.

KKTC’nin de aynı özgürlük mücadelelerini verdiğini hatırlatan Başbakan Ünal Üstel, “Bizler de ana vatanımız sayesinde 20 Temmuz Barış Harekatı ile özgürlüğümüze kavuştuk ve 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduk” dedi. 15 Kasım’da KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatan Başbakan Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’e “KKTC’nin gelişimi ve bütün dünyada tanıtılması için verdiği emekler için teşekkür ediyorum” dedi.

Sanatın ve bilimin toplumları daha ileriye taşıdığını söyleyen Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği öneme de vurgu yaparak, “Yakın Doğu Üniversitesi, sanat ve bilim alanlarında imza attığı çalışmalarla ülkemizin adını bütün dünyaya duyuruyor” dedi.

“Bilimin, eğitimin ve sanatın gücünü bir araya getirerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını selamlıyoruz.”

Konuşmasına “Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde doğan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutluyoruz” ifadeleriyle başlayan Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “15 Kasım’da kutlayacağımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ci kuruluş yıl dönümüne de yine bir arada olacağız” dedi.

“Bu yıl, Türkiye’de 100’üncü, ülkemizde ise 40’inci yaşını kutladığımız Cumhuriyet; bilim, eğitim, kültür ve sanattan güç alarak modernleşme ve ilerleme yolculuğunda önemli bir rol oynadı. İlerlemeyi ve toplumsal gelişmeyi teşvik etmek için önemli bir temel oluşturarak Türk milletinin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor” diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bilimin, eğitimin ve sanatın gücünü bir araya getirerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını selamlıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları, bizlere geçmişi onurlandırma ve geleceği inşa etme fırsatı sunuyor. Bizler de, hep birlikte, bu değerli mirası daha da ileriye taşımak düşüyor” dedi.

“Bir devletin ve hatta bir ulusun 100’üncü doğum gününe tanıklık etmek, insan ömrü içerisinde pek rastlanır bir durum değil.”

Üniversitenin Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise açılış konuşmasına “Bir devletin ve hatta bir ulusun 100’üncü doğum gününe tanıklık etmek, insan ömrü içerisinde pek rastlanır bir durum değil. Bu gururu birlikte yaşıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” sözleri ile başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin Kurtuluş Savaşı ile atıldığını söyleyen Prof. Dr. Erdal Aygenç, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını övgü dolu sözlerle andı. Prof. Dr. Aygenç, “Atatürk, hem askeri hem de siyasi bir deha olarak tanımlanabilir. Cumhuriyet Devrimi, bağımsızlığımızın kesin bir simgesi olmuştur” dedi.

Yaşanan Filistin-İsrail Savaşı’na değinerek, yaşanan insanlık dışı durumu kınayan Prof. Dr. Erdal Aygenç, Atatürk’ün “Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir” ve “Yurtta barış, dünyada barış” sözlerini anımsatarak “Savaşsız bir dünyada Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatalım. El ele, gönül gönüle” ifadelerini kullandı.

“Çalışmalarımın, böylesine anlamlı bir sergide yer almasından dolayı büyük bir onur duyuyorum.”

“Kıbrıs’ın İlham Kaynağı” adlı kişisel sergisi açılan Kazak sanatçı Mariia Raskin ise konuşmasına “Sanat çalışmalarımın Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü onuruna düzenlenen böylesine anlamlı bir sergide yer almasından dolayı büyük bir onur duyuyorum” sözleri başladı.

Eğitim hayatını Moskova Tekstil Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra grafik tasarımcı, moda illüstratörü, kitap illüstratörü olarak çeşitli sanat dallarında çalıştığını belirten Mariia Raskin, “5 yıldır ailemle birlikte Kuzey Kıbrıs’ta yaşıyorum ve ressamlığa tam zamanlı olarak burada başladım. Çalışmalarımda en büyük ilham kaynağım da her zaman bu güzel ülke oldu” dedi. Eserlerinde izleyiciye, enerji ve huzurun zıt kombinasyonunu hissettirmeyi amaçladığını söyleyen Mariia Raskin, “Umarım eserlerim sizleri de kendisine çekmeyi başarır” dedi.