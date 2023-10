Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılını farklı etkinliklerle kutlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlattığı 100.Yıl Okuma Seferberliği projesinin ödül törenini Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Ödül törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde yazarlar Özge Lokmanhekim, Füsun Çetinel, kitap okuma seferberliğine katılan çocuklar ve aileleri katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarda ve gençlerde okuma alışkanlığını arttırmak ve kitap sevgisini aşılamak için düzenlenen 100.Yıl Okuma Seferberliği 0-8 Yaş çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, 9-18 yaş gençler için de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda başladı. 240 çocuk ve gencin katıldığı okuma seferberliğinde 100 kitap okuyanlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen ödül töreni ile çeşitli hediyeler verildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kitabın bir derya, her düşünce sahibinin fikirlerini yansıtan, kendi doğrularımızın oluşmasını sağlayan çok önemli bir arkadaş olduğunu söyledi ve Cumhuriyet’in 100.yılında düzenledikleri Okuma seferberliğine katılan ailelere teşekkür etti.

Başkan Gürün; “Kitap bir derya. Çünkü her düşünceden, her birikim sahibini farklı bir düşünceye de sahip olsa tez, ati tezlerin sunulduğu acaba bu nedir, karşı tarafından söylediğinde de doğruluk payı var mıdır eleştirisini yönelterek kendi doğrularımızı o bilgilerle donatmamız gerekiyor. Huzurlu bir ülke, müreffeh bir ülke, mutlu bir ülke birbirini seven, kavgayı ayıran ve kavganın içinde olmayan bir millet olarak geleceğe huzur içinde taşınırız” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 100.Yıl Okuma Seferberliği projesinde 100 kitap okuyan çocuklara ödülleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından verildi ve Başkan Gürün okuma seferberliğe katılan ailelere tek tek teşekkür etti.