Aralarında Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor gibi 100 farklı şehrin alt yapı takımının yer aldığı bin 700 sporcu, Afyonkarahisar Spor Kompleksinde belediye ve Ek Sportif işbirliğinde düzenlenen organizasyonda Cumhuriyet Turnuvasına katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan turnuvaya Türkiye’nin farklı illerinden 100 takım ve bin 700 sporcu katılırken, kent hafta sonu ailelerle birlikte ortalama 6 bin kişiyi ağırladı. 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yaş gruplarının mücadele ettiği Cumhuriyet Turnuvasına sporcuların yanı sıra aileleri de büyük bir ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, eşi Sevim Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, parti teşkilat üyeleri ile sporcu ve aileleri ziyaret etti.

“Bu bizim için en büyük gurur”

Spor şehri Afyonkarahisar’da Türkiye’nin dört bir yanında gelen misafirleri ağırlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkanımız Mehmet Zeybek; “Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 takım, 1700 sporcu 5 bin 500’e yakın aile şu anda Afyonkarahisar’da. Misafirlerimiz hem şehrimizin ekonomisine katkıda bulunuyor, hem spor tesislerimiz Türkiye’nin dört bir tarafından gelen sporcuların görücüsüne çıkıyor. Bu bizim için en büyük gurur. Spora yaptığımız yatırımlarda ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bütün sporcularımızı, aileleri ile birlikte şehrimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.