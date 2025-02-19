Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat Kültür Takvimi kapsamında SAÜ Kongre Merkezi’nde sahne alan 1001 Sanat Tiyatrosu Ekibi“Salaklar Sofrası”oyunuyla izleyenleri kahkahaya boğdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Takvimi, keyifli bir tiyatro gösterisiyle devam etti.

1001 Sanat Tiyatrosu Ekibi tarafından SAÜ Kongre Merkezi’nde sahnelenen “Salaklar Sofrası” tiyatro oyunu, tiyatro severlerin beğenisini kazandı.

İzleyiciden tam not aldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde usta oyuncu kadrosuyla sahnelenen ve iki perdeden oluşan “Salaklar Sofrası” oyunu,tam not aldı.Oyunun temposu ve mizahi anlatımı izleyicileri kahkahalara boğdu.

Zalim eğlence tersine dönüyor

Oyun, lüks bir hayat süren Oktay Doğan ve arkadaşlarının “Salaklar Sofrası Günü” adını verdikleri eğlencelerini konu aldı.

“Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Birbirinden kıymetli sanatçılarımızı ve isimlerimizi programlarımızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Vatandaşları bilgilendiren, güldüren, sanat dolu akşamlarımızda ağırlamaya devam edeceğiz” denildi.