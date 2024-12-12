Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Tunca, yürütücülüğünü yaptığı 1001 projeleri hakkında üniversite yönetimine bilgi paylaşımında bulundu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Tunca ve ekibini ağırladı. Ziyarette konuşan Prof. Dr. Berrin Tunca, Yürütücülüğünü yaptığı iki 1001 projesinin içeriği ve sonuçlarına dair bilgi aktardı. İlk çalışma olan “Glioblastoma Tedavisinde Kombin İlaç Yüklü Katmanlı Nanolif Yüzeylerin Tasarımı ve Kullanılabilirliğinin Analizi” projesinin sonuçlarını paylaşan Prof. Dr. Berrin Tunca, yeni başladıkları “NASH’ten İlerleyen Hepatosellüler Karsinomada Stellat Hücre Hedefli Flavonoid Destekli Nano Tedavi Yaklaşımı” başlıklı projeye dair de bilgilendirmelerde bulundu.

BUÜ’nün kuruluşunun 50. yılını kutladıklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise, yer aldıkları Araştırma Üniversiteleri kategorisinde çok daha üst sıralara çıkabilmek adına projelere büyük bir önem verdiklerinin altını çizdi. Prof. Dr. Berrin Tunca ve ekibini yürüttükleri çalışmalardan ötürü tebrik eden Rektör Yılmaz, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.