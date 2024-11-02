DÜZCE (İHA) – Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğü’nde hazırlanan 100+1 Karma sergisi Düzce’de ilgi gördü.

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Parlark ve Çini Sanatçısı Harun Agah Altay’ın destekleri ile Düzce’de Cumhuriyet’in 101. yılına ithafen 100+1 Şehirlerarası karma sergisi Düzce’de düzenlendi. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Düzce Valiliği’nin destekleri turizm ofisinde ki sergiyi Vali Selçuk Aslan’da gezdi. Türkiye genelinde 15 şehirde eş zamanlı olarak açılan sergiye Düzceliler ilgi gösterdi.