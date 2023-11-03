Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi Çoksesli Korosu, Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Konseri ile büyük alkış aldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası öncülüğünde, Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi Çoksesli Korosu sanatseverlerle buluştu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezindeki (AASSM), Yaşar Üniversitesi Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Konserine; Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Şefliğini Tolga Taviş’in yaptığı Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrasına, Zafer Görgülü’nün şefliğini üstlendiği Cumhuriyetin ilk sivil bandosu olan Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu eşlik etti. İlhan Akyunak’ın şefliğini yaptığı Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi Çoksesli Korosu, soprano Ayşe Şenoğul solist olarak konserde yer aldı.

"Tire’nin 100 yıldır yaşayan bandosu için bilimsel ve sanatsal bir araştırma başlatıldı"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, “2006 yılında kurucumuz ve ebedi onursal başkanımız Selçuk Yaşar’ın fikriyle oda orkestrası olarak sanat yolculuğuna başlayan orkestramız, yaklaşık 5 yıldır senfoni orkestrası olarak sanatsal faaliyetlerine devam ediyor. Bugünün bir diğer özelliği ise Tire Tarihi Armoni Bandosunun 100 yılını kutluyor oluşumuz. Üniversitemizde Tire’nin 100 yıldır yaşayan bandosu için bilimsel ve sanatsal bir araştırma başlatıldı. Derin bir kaynak ve arşiv araştırması yapıldı. Bir belgesel hazırlandı. Belgeselin ilk gösterimi ise aralık ayında Tire’de düzenlenecek bando ve koro konseri ile birlikte gerçekleştirilecek. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun, yüzlerce yıl daha yaşasın" dedi.

Tire’nin bağımsızlığını Türk halkının eşsiz mücadelesi ile 4 Eylül 1922’de geri kazandığını belirten Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da, “Ağır bir yenilgiye uğrayan Yunan askerleri, Türk süvarilerinden panik halinde kaçarken ordu bandolarındaki müzik aletlerini de arkalarında bıraktılar. Zafer kazanımı olan bu müzik aletleri, Ali Başaran ve arkadaşlarının bundan tam 100 yıl önce üstün çabalarıyla Tire Tarihi Armoni Bandosunun kurulmasını sağladı. Türkiye Cumhuriyetinin ilk sivil bandosu olma özelliğini taşıyan Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu, bir asırdır milli bayramlarda ve yurt genelindeki etkinliklerde Tire’yi başarıyla temsil ediyor. 1937 yılının ekim ayında Nazilli Sümerbank Basma Fabrikasının açılışı ve Ege ziyaretleri esnasında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılayan bandomuz, biz Tireliler için her daim gurur kaynağı olmuştur. Göreve geldiğimiz günden bu yana bandomuzun övünç dolu geçmişinin ve taşıdığı tarihsel değerin bilincinde olduk. Yaşar Üniversitesiyle birlikte hayata geçirdiğimiz nitelikli projeler oldu. Bu özel etkinliklerde bandomuza ev sahipliği yapan Yaşar Üniversitesine ve Tarihi Tire Armoni Bandosu’nun birbirinden yetenekli müzisyenlerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde; Ferit Tüzün’ün Çeşmebaşı Süitinden 2 bölüm, Hasan Niyazi Tira’nın Anadolu Danslarından 4 bölüm, Muammer Sun’un Bozkırın Sesi, Turgay Erdener’in Sabahın Seherinde gibi eserler ve Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Toykan Efe Kahraman’ın düzenlemesini yaptığı cumhuriyetin 100 yıllık tarihini anlatan marşlar seslendirildi. Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Konserinin coşkusuna ortak olan İzmirli sanatseverler, orkestra, bando ve koroyu uzun süre ayakta alkışladı.