Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 10. yılında Uşak’ta çekilen ve Kurtuluş Savaşı’nın sembollerinden biri haline gelen meşhur "Cumhuriyet’i Biz Böyle Kazandık" isimli fotoğraf, 100. yıl dönümünde OBBKT tarafından sahnelendi.

Uşak’ta 1933’te Hüseyin Kazım Özler tarafından çekilen, Milli Mücadele döneminde Anadolu insanını yansıtan ve tüm Türkiye’nin özümsediği, bağrına bastığı "Cumhuriyet’i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafının canlandırılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) oyuncuları çalışma yaptı.

Altınordu’da kentin çeşitli mevkilerinde sergilenen etkinlikte oyuncular Milli Mücadele’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi şartlarda kurulduğunu gösteri olarak sahnelediler.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği, oldukça duygusal anların yaşandığı oyun coşku ve alkışlarla karşılandı.

Gösterinin ardından OBBKT oyuncuları ve yüzlerce kişi marşlar eşliğinde Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’na kadar yürüdüler.