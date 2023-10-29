Kırklareli’nde Cumhuriyetin 100. yılında 100 yıllık sağlık tarihini anlatan ‘Sağlık Tarihi Evi’ açıldı.

Açılışa Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı. Açılışta konuşan Vali Ekici, Gazze’de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, İsrail’i kınadı. Sağlık Tarihi Evi’nin Kırklareli’ne değer kattığını anlatan Ekici, sağlık çalışanlarını özverili çalışmasından dolayı tebrik etti.

Daha sonra AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam bir konuşma yaptı. Sarıçam, kentin gelişmesi için çalıştıklarını belirterek, Sağlık Tarihi Evi’nin Kırklareli’ne değer kattığını söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.