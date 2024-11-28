İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraklerinden Kültür AŞ, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılına özel olarak hazırladığı “MüzikTR100” projesiyle, ülkemizin 100 yıllık müzikal mirasını gelecek nesillere taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kültür-sanat alanında başarılı ve öncü projelere imza atan İBB Kültür AŞ, Türkiye'nin müzikal geçmişini anlamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırladığı Müzik TR100 projesini hayata geçiriyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 100 yılının müzikal panoramasını sunan, arşiv niteliği ve koleksiyon değeri taşıyan Müzik TR100, geçmişten günümüze uzanan kapsamlı bir set olarak öne çıkıyor. Şarkıları kendi dönemlerine ait fiziki formatlarla bir arada sunmasıyla müzik tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan Müzik TR100, 1923-2023 yılları arasındaki Cumhuriyet tarihinin popüler ve önemli müzik kayıtları ile Türkiye'nin müzikal mirasını keşfetmeye davet ediyor.

Müzik TR100 koleksiyon kutusu içinde, farklı boyutlarda 14 plak, 4 adet CD, 1 adet kaset, tüm dönemlerin genişletilmiş dinleme listelerine ulaşılan QR kod ve şarkıların hikayelerini anlatan bir de katalog bulunuyor.

Titizlikle yürütülen seçim sürecinin danışma kurulunda, müzik tarihine geçmişten günümüze derinlemesine hâkim gazeteci, televizyoncu ve araştırmacılar İzzet Öz, Derya Bengi, Gökhan Akçura, Murat Meriç, Cemal Ünlü, Cem Kayıran, Aylin Güngör, J. Hakan Dedeoğlu, Müjde Yazıcı Ergin ve Ekin Sanaç yer aldı.