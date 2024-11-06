Balkan Vakfı tarafından hazırlanan 100 yıllık tarihi olay olan “100 YILLIK AYRILIK”, TİKA ve Gazi Üniversitesi ile birlikte çok önemli bir etkinliğe sahne oldu.Ali FİKRET / ANKARA (İGFA) - Gazi Üniversitesi Rektörlük binası “Mimar Kemalettin salonunda yapılan etkinliğe büyük bir katılım oldu.

Başta Ankara Valisi Vasip Şahin Olmak Üzere, Adnan Beker (Ankara Milletvekili), Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Ato Başkanı Gürsel Baran, Balkan Vakfı Yön. Kur. Başkanı Hıfzı Kuruşa, Balkan Vakfı Başkan Vekili Feride Özlem Baran Ve Yönetim Kurulu Üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve gençler iştirak ettiler.

Etkinlik programında; göç sürecini anlatan bir fotoğraf sergisi, bu süreci belgeleyen bir belgesel, Balkanlardan Türkiye’ye gelen önemli şahsiyetlerin hatıraları yer aldı.

NİCE BALKAN ŞEHİRLERİNE SELAM OLSUN

Balkanlardan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan ailelerin yaşadıklarını, acılarını ve kültürel bağlarını daha geniş bir kitleye anlatma için yapılan etkinlikte konuşan Balkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıfzı Kuruşa, toprakları terk etmek zorunda kalan insanların bu topraklara sadece kendilerini değil, taşıdıkları değerlerle, kültürleriyle dilleriyle yeni bir soluk getirdiklerini söyledi. "Bugün Türkiye'nin zengin kültürel dokusu, sizlerin emeği ile daha da güzelleşti" diyen Kuruşa, "Balkanlar, Türkiye için sadece coğrafi bir kavram değil, aynı zamanda gönüllerde taht kurmuş bir sevdadır. Türkiye - Balkanlar için her zaman kardeşlik elini uzatan, destek olan bir ülke olmuştur” dedi.

Katılımcılara Balkan mutfağından börekler ve trileçe tatlısı eşliğinde bir kokteyl sunuldu. Bunların yanı sıra, duygulara hitap eden bir konserle etkinlik taçlandırıldı.