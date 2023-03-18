Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde Eskişehir’in kurtuluşunun 100. Yılı şerefine sergi ve “100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” serisi kitap tanıtımı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilinci ile özel ve milli günlerin önemine uygun etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla da Tarih Vakfı iş birliğinde Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu sergisi, Tepebaşı Belediyesi Sergi Salonu’nda kent halkının beğenisine sunuldu. Etkinlikte Tepebaşı Belediyesi ve Tarih Vakfı iş birliğinde hazırlanan Eskişehir’de İşgal ve Direniş, Eskişehir’in Kurtuluşu, Milli Mücadelede Eskişehir’de Sol, Yunan Arşiv Kayıtlarında İşgal Eskişehir’i ve Milli Mücadele ve Eskişehir adlı kitaplardan oluşan “100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” kitap serisinin de tanıtımı yapıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yapılan projeden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Tarih Vakfı ile Tepebaşı Belediyesi’nin devam eden verimli bir iş birliği var. Doğrusu benim içimde hep böyle bir çalışma yapma isteği vardı. Eskişehir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı yaklaşıyor, bir çalışma yapalım, dedik. Geçmişin belgelenebilmesi adına kitapların oluşması gerekiyordu. Kitaplar, sergiler ve belgesel ile çalışmalarımızı tamamladık. Eskişehir’de Kurtuluş Savaşı döneminde çok ciddi bir sol görüş hakimmiş, bunları kitaplarda bulabilirsiniz. Güzel bir çalışma oldu. Bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Kolay bir iş değildi ve Eskişehir’in ihtiyacı olduğu için bunu yapmak istedik. Bu güzel işle daima övüneceğiz ve Eskişehir’imize kalıcı bir iş yaptık, mutluyuz” dedi.

Sergi küvatörü Prof. Dr. Tevfik Fikret Uçar ise “Bizim kuşak belediye deyince çöpü, suyu, yolu idame eden bir kurum olduğunu düşünür. Ancak Eskişehir özellikle Tepebaşı Belediyesi çağdaş belediyecilik adına çok önemli bir süreç başlattı. Güzel şeyler üretti doğrusu. Ben küçükken böyle bir belediyenin bu işleri yaptığını görmedim. Bu projede işin ehli Tarih Vakfı ile el ele verdi ve kalıcı, harika bir proje yürüttü. Ben bu projenin içinde olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu sanatçılarından Selami Torun da Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.

Milli Mücadelede Eskişehir proje danışmanı Prof. Dr. Kemal Yakut ise “Bu çalışma bir kolektif çalışmanın ürünü. Ahmet Başkan’a ve Mehmet Alkan Hoca ile birlikte Tarih Vakfı büyük çaba gösterdi. 2 yıla yaklaşan bir çalışma sonucunda bu proje ortaya çıktı. Önceden de Milli Mücadele dönemine ilişkin çalışmalar vardı ancak bu projede ilk defa bir külliyat ortaya çıktı. Cumhuriyet döneminde Eskişehir’in belge ve görsellerinin bir araya getirilerek Eskişehir’in bir Cumhuriyet kenti olduğunu kamuoyuna göstermiş olduk. Milli Mücadele’de Amasya, Erzurum ve Sivas ön plana çıkıyor, Eskişehir hep gölgede kalıyordu. Oysa bu çalışma, Eskişehir’in aslında askeri merkezi olduğunu ortaya koyuyor. En önemli askeri gelişmelerin yeri burası. Bu yüzden bu sergi, belgesel ve kaynaklar, Milli Mücadele’nin askeri karargahı ve merkezinin Eskişehir olduğunu anlatıyor” dedi.

Milli Mücadelede Eskişehir Projesi Genel Koordinatörü ve Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Alkan da “Atatürk, ‘İşte Eskişehir halkı bu güzide vasıflarla bezenmiş bir halktır’ diyor. Gerçekten de öyle. Biz 2018’den beri Tepebaşı Belediyesi ile konferans ortaklığı yapıyoruz, 2021 yılında da bu projeye başladık. Bu projeyi daha önce Adana Büyükşehir Belediyesi ile yapmıştık. Bu projenin bitmesine yakın Kemal Hoca beni arayarak, Eskişehir için de yapabilir miyiz diye sordu. Ahmet Başkanımız ile de bir araya gelerek bu projeye başladık. Örneğin Eskişehir’de sol, akademik bir çalışma, siyasi bir çalışma değil. Milli Mücadele döneminde de Ankara siyasi merkez iken Eskişehir siyasi, toplumsal, ekonomik bir merkez haline geliyor. Burada 4-5 sol siyasi parti faaliyet gösteriyor. Örneğin burada 1 Mayıs kutlamaları yapılıyor. İki defa işgal görmüş şehir, ilki İngiliz ikincisi Yunan işgali. Yunan sosyalistler ve komünistler müthiş bir faaliyet göstererek, Yunan ordusuna ‘sizin burada ne işiniz var, burası sizin vatanınız değil. Dönün ülkenize’ diye telkinde bulunduklarını, mektuplar yazdıklarını görüyoruz. Bu aynı zamanda halkların kardeşliğine de örnek teşkil eder. Ben bir hoca olarak, Tarih Vakfı Başkanı olarak Tepebaşı Belediyesi ile çalışmaktan çok memnun kaldım” sözlerini kullandı.

Başkan Ataç çalışmada emeği geçenlere Sukurusu Uygulama Merkezi’nde geri dönüşüm ile hazırlanan teşekkür plaketlerini takdim etti. Sergi 1 yıl boyunca açık olacak.